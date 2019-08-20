Memur-Sen'den iş ve cüzdan bırakma eylemi

Hükümetle zam pazarlığı yürüten Memur-Sen, pazarlıklardan sonuç alamadıkları için bugün saat 15.00'te iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.
Memur-Sen hükümetten taban aylıklara 200 lira zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için de yüzde 6+6 zam talep ediyordu. Sendikanın refah payı talebi ise 2020 için yüzde 3, 2021 içinse yüzde 2’ydi.
Buna karşı hükümet 2020 için yüzde 3.5+3, 2021 için de 3+2.5 zam teklif etmiş, buna ek olarak enflasyon farkı önermişti.
Tekliflerinin kabul edilmemesinin ardından hükümet zam tekliflerini 2020 için yüzde 4+4’e, 2021 için de 3+3’e çıkarmıştı.
•Başkanlar Kurulu— Memur-Sen (@MemurSenKonf) 20 августа 2019 г.
•Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
•Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı İle 8 saat süren istişareden çıkan sonuçlardan ilkini uyguluyoruz.
15.00'da Ankara'da iş bırakıyoruz.
17.00'da Çalışma Bakanlığı önüne Cüzdan Bırakıyoruz.. pic.twitter.com/75t7MLxCMB
Fakat bu teklif de Memur-Sen tarafından kabul edilmedi.
Yeni öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere süresinin uzaltılması çağrısında bulunmuştu.
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