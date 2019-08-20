Memur-Sen'den iş ve cüzdan bırakma eylemi

Toplu sözleşme görüşmelerinde yapılan ikinci zam teklifini de reddeden Memur-Sen bugün saat 15.00'te iş bırakacak. Memurlar, saat 17.00'de de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacak.

Hükümetle zam pazarlığı yürüten Memur-Sen, pazarlıklardan sonuç alamadıkları için bugün saat 15.00'te iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

Sendika, saat 17.00'de de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Memur-Sen hükümetten taban aylıklara 200 lira zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için de yüzde 6+6 zam talep ediyordu. Sendikanın refah payı talebi ise 2020 için yüzde 3, 2021 içinse yüzde 2’ydi.

Buna karşı hükümet 2020 için yüzde 3.5+3, 2021 için de 3+2.5 zam teklif etmiş, buna ek olarak enflasyon farkı önermişti.

Tekliflerinin kabul edilmemesinin ardından hükümet zam tekliflerini 2020 için yüzde 4+4’e, 2021 için de 3+3’e çıkarmıştı.

•Başkanlar Kurulu

•Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

•Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı İle 8 saat süren istişareden çıkan sonuçlardan ilkini uyguluyoruz.



15.00'da Ankara'da iş bırakıyoruz.

17.00'da Çalışma Bakanlığı önüne Cüzdan Bırakıyoruz.. pic.twitter.com/75t7MLxCMB — Memur-Sen (@MemurSenKonf) 20 августа 2019 г.

​Fakat bu teklif de Memur-Sen tarafından kabul edilmedi.

Yeni öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere süresinin uzaltılması çağrısında bulunmuştu.