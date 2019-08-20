Kayıt
14:23 20 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Avukatı darp eden Cumhurbaşkanlığı korumalarına soruşturma izni verilmedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 76

    İstanbul Valiliği, avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp eden Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında soruşturma izni vermedi.

    Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 13 Nisan'da Beşiktaş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun şikayetini inceleyen İstanbul Valiliği bölgede görevli olan iki polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi.

    Çağlayan / İstanbul Adliyesi
    © REUTERS / Murad Sezer
    Başsavcılıktan 'avukata darp' açıklaması: Cumhurbaşkanının aracına koşarak hakaretlerde bulundu
    Soruşturma izni verilmemesine gerekçe olarak koruma görevlileri ile Sürenoğlu'nun konuştuğu ve beraber yürüyerek kamera açısından çıktıkları ayrıca MOBESE kayıtlarında da darp görüntülerinin olmaması gösterildi.

    Valilik tarafından Sürenoğlu'na yollanan yanıtta, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve devlet başkanının korunması gereken kişiler içerisinde birinci sırada olduğu, bu korumayı yapan görevlilerin en ufak bir ihmal veya hataları telafisi mümkün olmayan çok büyük olaylara sebebiyet verebileceği, bu sebepledir ki bahse konu olayda Sayın Cumhurbaşkanının makam aracına doğru hamlede bulunan ve el kol hareketi yaparak bağıran Sürenoğlu’na orantılı güç kullanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

    Sürenoğlu'nun avukatı Ömer Kavili, "İki polisin hangi birimlerde görev yaptığı ve hangi polisler hakkında inceleme yapıldığı belli değil. Valilik kararında Sürenoğlu’nun polislere hakaret ettiği ifade edilmiş ancak hakaret etmediği mahkemede kamera kayıtlar ile ortaya çıktı ve takipsizlik kararı verildi. Bu karar böyle kesinleşirse suç işleyen kişinin yanına kâr kalacak. İşkence suçu son derece önemlidir ve cezası altı ile sekiz yıldır. Hukuk devletinde bu durumun böyle olmaması gerekir" dedi.

    'KAFASINI ARACA VURARAK KENDİSİNE ZARAR VERDİ' İDDİASI

    T.C. Adalet Bakanlığı
    © AA /
    Adalet Bakanlığı'ndan Avukat Sertuğ Sürenoğlu hakkında açıklama
    Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberinde ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu yüzündeki yaralara ilişkin, "Götürüldüğü araç içerisinde beklerken aracın sert kısımlarına kafasını vurarak kendisine zarar verdi" dediği iddia edildi.

    Haberde, görüntülerde olmamasına karşın Sürenoğlu’nun 'şerefsiz köpek' dediğini iddia eden Vali Yerlikaya'nın, Sürenoğlu’na zorla tutanak imzatılmasına ilişkin "35 yaşında olgun ve eğitimli bir insan olduğu düşünüldüğünde Çırağan Oteli’nde merkezi bir yerde kalabalık bir ortamda kendisini tehlikede hissetmesi ve bu tutanağı imzalamak zorunda kaldığını söylemesi hayatın olağan akışına aykırı" dediği ileri sürüldü.

    Sürenoğlu'nun karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açacağı belirtildi.

    Etiketler:
    Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği, Soruşturma, Darp, Koruma, Cumhurbaşkanlığı, Sertuğ Sürenoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Evin çocuğu kıskandı, 'Cıvık' tekrar üniversiteye götürüldü
    Karikatür
    'ABD askeri gerginliği artırıyor'
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet