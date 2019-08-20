Perinçek'ten Soylu'ya tebrik telefonu: Belediye başkanlarının görevden alınmasını kutladı

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Belediyelerinin başkanlarının görevden alınması konusunda tebriklerini iletti.

Vatan Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."