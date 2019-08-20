Karamollaoğlu: Kesinleşmiş hüküm olmadan insanlara suç isnat edersek teröristten farkımız kalmaz

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, her zaman terörün karşısında olduklarını vurgulayarak, "Hukuku rafa kaldırıp kesinleşmiş bir hüküm olmadan insanlara suç isnat edersek o zaman teröristten farkımız kalmaz" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kişiler hakkında elde kesin deliller olmadan suç işlemiş muamelesi yapmak insani de değildir hukuki de değildir. Herkes bilmeli ki böyle hukuk dışı muamelelerin olduğu ve kararların alındığı bir ülkede huzur olmaz.

Kişiler hakkında elde kesin deliller olmadan suç işlemiş muamelesi yapmak insani de değildir hukuki de değildir. Herkes bilmeli ki böyle hukuk dışı muamelelerin olduğu ve kararların alındığı bir ülkede huzur olmaz. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 20 августа 2019 г.

​Biz bugüne kadar her daim terörün karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Fakat devlet, adalet ile kaimdir. Biz hukuku rafa kaldırıp kesinleşmiş bir hüküm olmadan insanlara suç isnat edersek o zaman teröristten farkımız kalmaz."

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları, kamu kaynaklarını 'PKK'ya aktardıkları' iddiası ve haklarında devam eden yargılamalar nedeniyle dün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmıştı.