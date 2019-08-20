Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir" diyen Pakdemirli "Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek" diye konuştu.

Pakdemirli ayrıca yanan alanların imara açılmasının söz konusu olmadığını belirtti ve bölgeye ağaç dikileceğini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan cihazlara da değinen Pakdemirli, "Personelimiz kiralanan uçakları emniyetli bulmuyor. Hangardaki uçakların kabiliyetleri oldukça sınırlı" dedi.