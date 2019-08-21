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    Tank Palet Fabrikası'nın özel sektöre devredileceği iddiaları üzerine Sakarya'da toplanan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı genel başkan yardımcıları, sendika başkanları ve partililerin de bulunduğu grup, tepki amacıyla 18.00'de 12 saatlik oturma eylemi başlattı.

    Tank Palet Fabrikası için oturma eylemi

    © AA /
    Türkiye
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    Tank Palet Fabrikası'nın özel sektöre devredileceği iddiaları üzerine Sakarya'da toplanan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı genel başkan yardımcıları, sendika başkanları ve partililerin de bulunduğu grup, tepki amacıyla 18.00'de 12 saatlik oturma eylemi başlattı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
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    Özkoç, Şemsiyeli Park'ta düzenlenen eylem öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tank Palet Fabrikası'nın 1975 yılında ticaret erbapları, sokakta gezen emekli ve işçilerin alın teri ve manevi desteğiyle kurulduğunu söyledi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ayrılmaz parçası olan fabrikanın özelleştirme kapsamına alındığını ileri süren Özkoç, "Bununla ilgili hem CHP hem sivil toplum örgütleri, Harb-İş Sendikası ve Sakarya'nın bütün sendikaları, ayağa kalkarak, 'Hayır biz buna izin vermeyeceğiz.' dediler. CHP, gün batmadan 1,5 saat önce genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, örgütleriyle, Sakarya'daki sivil toplum örgütleri ve sendika başkanlarıyla Türkiye'ye haykırıyor, 'Tank Palet vatandır, satılamaz.' diyor" diye konuştu.

    Özkoç, parti olarak karara "dur" dediklerini belirterek, "O yüzden genel başkan yardımcılarımız, parti meclisimiz ve milletvekillerimizle bu akşam gün batımıyla beraber tekrar gün doğana kadar, yani sabah 06.00'ya kadar eylem yapacağız. 'Duy sesimizi Türkiye' diye haykıracağız." dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Tank Palet'i savunmanın vatanı savunmak olduğunu dile getirdi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Dumanlı
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    Fabrikanın başka bir ülkenin emrine verilemeyeceğini belirten Ağbaba, "Nasıl ki TSK bir başka ülkenin emrine verilemezse, Tank Palet de başka bir ülkenin eline, hizmetine verilemez. Herkes duysun, bütün Türkiye duysun. Bu sadece bizim sorunumuz değil, bütün Türkiye'nin, her yurttaşın sorunudur." ifadesini kullandı.

    Konuşmaların ardından parka getirilen sandalyelere oturan grup, sabah 06.00'ya kadar sürecek eyleme başladı.

    Oturma eylemine CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Fethi Açıkel, İstanbul Milletvekilleri Engin Altay, Mahmut Tanal, Gökan Zeybek, Sibel Özdemir, Yüksel Mansur Kılınç, Emine Gülizar Emecan, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Kani Beko, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Aydın Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sivil toplum örgütleri, bazı sendika başkanları ile partililer de katıldı.

    Etiketler:
    Engin Özkoç, AK Parti, CHP, TSK, Özelleştirme, Tank Palet Fabrikası
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