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07:43 21 Ağustos 2019
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    Ali Ağaoğlu

    Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı

    © AA /
    Türkiye
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    İşadamı Ali Ağaoğlu’nun garajındaki beş lüks otomobili satışa çıkardığı ortaya çıktı.

    Ali Ağaoğlu
    © AA / Metin Pala
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    Bir süredir mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdi.

    Özellikle son altı ayı aşkın bir süredir Ağaoğlu İnşaat yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde.

    Sektörün genelinde yaşanan sorunu en fazla hisseden şirketlerin başında geldiği kaydedilen Ağaoğlu İnşaat’ın patronu Ali Ağaoğlu’nu diğer müteahhitlerden ayıran belirgin bir yönü ise lüks otomobilleri.

    Diken’den Ali Yılmaz’ın haberine göre; Ağaoğlu’nun, satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip.

    20 gün kadar önce galeriye verilen otomobillerden henüz satılan olmadı.

    Ağaoğlu’nun satışa koyduğu otomobiller ve fiyatları şu şekilde:

    2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira

    2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira

    1975 model Rolls Royce – 300 bin lira

    2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira

    2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira

    Etiketler:
    Ekonomi, kriz, yetki, Satış, galeri, Lüks araç, Ali Ağaoğlu
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