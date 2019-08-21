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17:38 21 Ağustos 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: HDP, 105 belediyenin 95'ine kayyum atanmasından ders almamış

    © AA / Eren Bozkurt
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "HDP, Eylül 2016'dan 31 Mart 2019'a kadar sorumluluğu altındaki 105 belediyenin 95'ine kayyum atanmasından herhangi bir ders almamış" dedi. Bahçeli, belediyelerin idaresinin Türk milletinin doğrudan kontrolünde olduğunu söyledi.

    MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı kararıyla üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Murat Kaynak
    Bahçeli'den Soylu'ya kayyum tebriği: Önemli bir operasyon, desteğimiz tam
    Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır" dedi.

    "Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresi egemenliğin yegane sahibi Türk milletinin doğrudan kontrolündedir" diyen Bahçeli, "HDP, Eylül 2016'dan 31 Mart 2019'a kadar sorumluluğu altındaki 105 belediyenin 95'ine kayyum atanmasından herhangi bir ders almamış, alacak dirayet ve basireti de gösterememiştir" ifadesini kullandı.

    Açıklamasında İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de tepki gösteren Bahçeli, şöyle devam etti:

    İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE ESKİ CUMHURBAŞKANI GÜL'E TEPKİ

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Abdullah Gül: Seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları doğru değil
    "Bodrum’da tatil keyfi süren, sonra zevahiri kurtarmak için kısa süreliğine kırmızı yelekle afet mahallerini gezen, arkasından yine tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK’yı utanmadan selamlamıştır.

    11. Cumhurbaşkanı’nın 'Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır' değerlendirmesi Güroymağa Norşin diyen, çok güzel şeyler olacak müjdesiyle yıkım sürecinin fitilini tutuşturan bozuk zihniyetin tastamam aynısı ve devamıdır."

    Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

    "Türkiye 35 yıldır bölücü terörle kıran kırana mücadele halindedir. Karşımızdaki terör musibetinin toplumsal, ekonomik ve siyasi faturası anormal düzeyde ağırdır.
    Milli devletimizia kundaklamayı, milli varlığımızı dağıtmayı, milli kimliğimizi dinamitlemeyi amaçlayan iç ve dış mihraklar terörü alçakça kullanmakta, ahlaksızca kumanda etmektedir. Nitekim tehdidin mahsuru, tehlikenin mahiyeti ziyadesiyle faik ve fazladır. Türk milleti ile kökü maziye dayanan, özü mefsuh ve meflûç olan şiddetli bir hesaplaşma süreci terörizm vasıtasıyla devam ettirilmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kanlı eylemlerin, karanlık emellerin, kiralık ellerin açık ve yakın hedefidir.

    'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKTİR'

    © AA / Ercan Özçetin
    AK Partili Turan: Kayyım atanacak tabii ki, geç bile kaldık
    Türkiye’miz, varoluş haklarını, tarihsel haysiyetini biteviye muhafazayla birlikte müdafaa edebilmek için kritik bir kavşakta, mühim bir kader ve karar eşiğindedir. Terör, bağışlanması, vaka-i adiyeden görülmesi mümkün olmayan insanlık suçudur. Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır. Tam tersini iddia ve ifade edenler insanlık onurundan zerre nasibini alamamış, terörizme hizmetkârlıklarını meşhur ve moda kavramlarla örtmeye niyetlenmiş sefih ve sefil mahlûklardır. Klişe ve şablon ezberlerin arkasına saklanıp istikbali pençelemeye, istiklali perdelemeye cüret eden köksüzlerin hiç kuşkusuz mayaları lekeli, meşrepleri laçkadır.

    Altını kalın olarak çizmek lazımdır ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir. Ayrıca hukukun genel ve geçer evrensel ilkeleri herkes için bağlayıcıdır. Devlet adalet üzerine bina edilmiştir. Adalet Türk tarihinin her döneminde mülkün temelidir, böyle de kalacaktır. Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır. Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir. Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır.

    'HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI İSABETLİ BİR İDARİ TASARRUFLA GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI'

    19 Ağustos 2019 Pazartesi sabahı Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerinin HDP’li Belediye Başkanları isabetli bir idari tasarrufla görevlerinden geçici tedbirle uzaklaştırılmışlar, yerlerine mezkûr illerin valileri görevlendirilmiştir. Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
    Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK’nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir. Belediye imkânlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.
    Demokrasi devletten bağımsız ve bağlantısız düşünülemeyecektir.

    Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür, temelsizdir. Bir yanda devleti yıkıp milleti bölmek için uğraşanların diğer yanda zoru görünce demokrasi çığırtkanlığı yapması şeytani bir sapkınlık, alçak bir saptırmadır. Buna inanacak ve itibar edecek vicdan sahibi hiç kimse yoktur. Şayet bir belediye başkanı, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek için işgal ettiği makamı silah ve cephanelik gibi kullanıyorsa devlet aklı, millet ahlakı buna seyirci kalamayacaktır.

    'BELEDİYELERİN İDARESİ TÜRK MİLLETİNİN DOĞRUDAN KONTROLÜNDEDİR'

    Aksi bir durum milli bekamızı ateşe atmak, milli haklarımızı uçuruma savurmak anlamına gelecektir. Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının idaresi egemenliğin yegane sahibi Türk milletinin doğrudan kontrolündedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK’nın geçim kapısı haline gelen, para ve terörist temin merkezine dönen söz konusu büyükşehir belediyelerine adaletin ruhuyla müdahale, maşeri vicdanın beklentileriyle muamele etmiştir.

    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk'e bağlanan güvenlik uzmanından kayyum savunması: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmemek gerekiyor
    Bu belediyeler, yöre insanımızın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine sözde eşbaşkanlık sistemiyle Kandil’e bağlanmışlar, ihanet ve melanete kucak açıp kuluçka vazifesi görmüşlerdir. Dünyada hiçbir meşru ve egemen devletin tahammül edemeyeceği çirkinlik ve çirkeflikler yaşanmış, yaşatılmış, ezcümle PKK’lılar belediyelere doldurularak yuvalanmalarının önü açılmıştır.

    Terör maşalarının mizansen şekilde belediye başkan adayı gösterilip tiyatro sahnesine çevrilen sandık marifetiyle seçilmeleri mızrağın çuvala sığmasına yetmemiş, yetişmemiştir. Her şey gün gibi ortadadır. Terör örgütü PKK’nın ucuz aparatı, siyasi artçısı ve yancısı olan HDP’nin zehirli, zincirli, ziftli niyetleri bir kez daha duvara toslamıştır. Anlaşılan boğazındaki kemendi Kandil’den tutulan HDP, Eylül 2016’dan 31 Mart 2019’a kadar sorumluluğu altındaki 105 belediyenin 95’ine kayyum atanmasından herhangi bir ders almamış, alacak dirayet ve basireti de gösterememiştir.

    'CHP, PKK'YA SİPER OLMUŞ, KANDİL'İN ÖNÜNE YATMIŞTIR'

    © İHA /
    Kılıçdaroğlu'ndan kayyum açıklaması: Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkıp protesto etmeyi doğru bulmuyoruz
    Yanlış hesap devletin ve milletin var oluş azminden hamd olsun dönmüştür. Devlet başa gelirken kuzgun leşe atılmıştır. Kaldı ki olması gereken de kesinlikle budur. Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu’yla eşzamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde, inanıyorum ki, terörün köküne kıran girecektir. Başka seçenek kalmamıştır.

    PKK’nın dayatmasıyla aday gösterilip hitamında seçtirilen belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmaları bazı mahfillerde ve malum isimlerde rahatsızlık uyandırmıştır. CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuş, Kandil’in önüne yatmıştır.

    'BODRUM'DA TATİL KEYFİ SÜREN İBB BAŞKANI PKK'YI SELAMLAMIŞTIR'

    İstanbul yoğun yağışlardan dolayı suya ve sele teslim olmuşken, Bodrum’da tatil keyfi süren, sonra zevahiri kurtarmak için kısa süreliğine kırmızı yelekle afet mahallerini gezen, arkasından yine tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK’yı utanmadan selamlamıştır.

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    İmamoğlu'ndan 'Kayyum operasyonlarında gözler İstanbul'da mı?' sorusuna yanıt: Herkes haddini bilecek
    Bizim merakımız İstanbul’da da eşbaşkanlık uygulamasının olup olmadığıdır. İstanbullu kardeşlerimi yüzüstü bırakıp yatlarda sefa süren bir şahsın görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek açıklaması millete, milli şerefe haksızlık ve hakarettir. CHP, belediye araçlarıyla asfalta bomba döşeyen, tünel kazan, hendek açan, kanlı saldırıları provoke ve teşvik eden terörist yedekleriyle aynı çemberde, aynı çukurdadır. Bu tablo rezalettir, utanç vericidir.

    CHP Genel Başkanı’nın 'Demokrasiden uzaklaşıldı' isnadı, CHP’nin hilkat garibesi ve adamlık fukarası, üstelik özü gitmiş çöpü kalmış sözcüsünün “Darbe” iftirası aziz Atatürk’ün partisinin ne hallere düştüğünün ibret ve isyan ettirici delilidir. HDP, kendisine dosyası günbegün kabaran yeni bir suç ortağı bulmuştur.
    Zilletin parolası demokrasi güçleri olarak belirmiş ve sivrilmiştir.

    CHP Genel Başkanı’nın hem tank palet fabrikası istismarını sürdürüp hem de PKK’yla paslaşması, üstelik henüz 50 milyon doları bulamaması tam bir siyasi yozlaşma ve akıl kaymasıdır. Aziz milletimiz banker Kılıçdaroğlu’nun 50 milyon doları bulup Adapazarı’ndaki tank palet fabrikasına gözü kesiyorsa ortak olmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun bir hafta içinde 50 milyon doları nasıl ve ne şekilde bulacağı ise ayrı bir tartışmanın konusudur.

    'GÜL İLE SEROK AHMET'İN HÜKÜMETE DUYDUKLARI HUSUMET GÖZLERİNİ KÖR ETMİŞTİR'

    Daha tuhafı, 11. Cumhurbaşkanıyla birlikte sabık Başbakan Serok Ahmet’in aynı anda PKK’nın tezlerine bodoslama destek vermeleri, öne çıkmaları, adeta paylaştırılmış görevlerini titizlikle yerine getirmeleridir. Geçmişleriyle çelişen, bir zamanlar taşıdıkları tarihi görevlerle tezada düşen bu iki şahsın hükümete duydukları husumet gözlerini kör, vicdanlarını da esir etmiştir.

    Ahmet Davutoğlu - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Gül, Davutoğlu ile Babacan AK Parti'nin 18. yıl törenine davet edilmedi
    11. Cumhurbaşkanı’nın 'Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır' değerlendirmesi Güroymağa Norşin diyen, çok güzel şeyler olacak müjdesiyle yıkım sürecinin fitilini tutuşturan bozuk zihniyetin tastamam aynısı ve devamıdır.

    Fırat’ın doğusuna suskun, İdlib’teki gelişmelere sessiz, küresel oyunlara itirazsız, hainlere tepkisiz kalanların bir ara Türk milletinin oy ve desteğiyle devletin en tepesinde bulunmaları hakikaten de çok düşündürücü bir kayıp ve handikaptır.

    Siyasi rövanş alma dürtüsüyle hareket edip milli meselelerde tarafsız alan bulmaya çalışan gafillerin bu milletin geleceğinde asla yeri olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı unvanlarını taşıyanların PKK’nın değirmenine gafilce su taşımaları tarifi olmayan bir tükenmişlik ve gayretkeşliktir.
    Türk milleti bu kararmış niyet sahiplerini not etmiştir.

    'MHP, HÜKÜMETİN VE DEVLETİN ARKASINDADIR'

    PKK-FETÖ konusunda ağırdan alıp tribüne oynayanların milli vicdanda mahkûmiyetleri de ebedi olacaktır. Devlet, millet, vatan, bayrak, beka namustur, hayat memat konusudur. Namus kirletilmeyecek, hainlere acınmayacaktır.

    © Fotoğraf : Twitter
    İYİ Parti'den kayyum açıklaması: Mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırmayı izah etmek iktidarın mesuliyetinde
    İhanetle milli iffet ve irade arasında korunaklı ve tarafsız bir saha yoktur. Herkes bu gerçeklere göre durumunu tekraren gözden geçirmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelenin sonuna kadar yanında, hükümetin ve devletin arkasındadır.

    Unutulmasın ki, geleceğin Türkiye’sini melun zillet değil muazzam beşeri kuvvet olan Türk milleti tayin ve tespit edecektir. Zalimlere karşı biriz, hainlere karşı sarsılmaz ve şaşmaz birliktelikle duruş gösteriyoruz.

    Türkiye’yi aşamayacaklar, Türk milletini geçemeyecekler, hilalimize ve milli ülkülerimize kast edemeyecekler. Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır. Bu kanlı süreç nihayete erecek, iç barış ve huzur ortamı el birliğiyle tesis edilecektir.

    Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir. Aziz milletim müsterih olsun ki, sevdalıları her türlü fedakarlığa önşartsız hazır ve kararlıdır."

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ, PKK, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu, HDP, CHP, Anayasa, MHP, Mardin, Van, Diyarbakır, Kayyum, İçişleri Bakanlığı, Devlet Bahçeli
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