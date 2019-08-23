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10:48 23 Ağustos 2019
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    Annesi, babası tarafından öldürülen 9 yaşındaki Müşerref: Onsuz uyuyamam ki

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'da 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Annesinin öldüğünden habersiz 9 yaşındaki Müşerref'in, "Annemsiz uyuyamam ki. Onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği belirtildi.

    DHA'nın haberine göre olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Başak caddesindeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı.

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    Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti.

    İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.

    Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, 9-13 yaşlarındaki 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartmanda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden kaçtı. 

    'YARDIM İSTEME, ANNENİZ ÖLDÜ' DEMİŞ

    Bekir Erkol'un, olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi.

    Olay yeri
    © İHA /
    Eski eşini 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi.

    Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla eve gelen polislere teslim oldu.

    'NAMUS İÇİN PİŞMAN MI OLUNUR?'

    Gözaltına alınan Erkol, emniyete götürülürken, basın mensuplarının 'Neden öldürdün? Pişman mısın' sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtını verdi.

    2 çocuk annesi Zümrüt Er (20), eski kayınpederi Özkan K. (45) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü.
    © DHA /
    20 yaşındaki 2 çocuk annesi kadını eski eşi dövdü, kayınpederi pompalı tüfekle öldürdü
    Annesinin öldüğünden habersiz olan Müşerref Erkol ise olay sırasında karşı komşuları tarafından kurtarılıp eve alındı. Küçük Müşerref'in çevresindekilere, "Ben annemsiz uyuyamam ki. Ben onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği öğrenildi.

    Babalarının annelerini öldürmesine şahit olan 3 kardeşin, daha sonra annelerinin akrabalarına teslim edildiği belirtildi.

    Emniyette sorgulanan Bekir Erkol'un, ifadesinde eşini çok sevdiğini, severek evlendiklerini söylediği belirtildi. Erkol'un, sorgusunda, "Biz eşimle birbirimizi sevdik. Severek evlendik. En büyük oğlumu anneme götürecektim. Sabah mesai çıkışı eve gittim. Çocuklar yatıyordu. Eve girip bir süre oturdum sonra tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Tuba bana bağırıp, hakaret etmeye başladı. Tartışmamız üzerine çocuklarda uyandı. O bana bağırmaya devam edince bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Yanımda bulunan bıçakla Tuba'ya saldırmaya başladım. Tuba dışarı kaçınca ben de peşinden gittim. Tuba yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben çocuklarımı alıp, olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

    Etiketler:
    Bıçaklama, uzaklaştırma, Şikayet, Şiddet, Emniyet, Cinayet, Konya
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