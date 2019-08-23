Emine Bulut cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi'' denildi.

Emine Bulut'un katili Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.