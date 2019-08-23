Erdoğan, Moskova'ya gidiyor: Salı günü Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleş, görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.