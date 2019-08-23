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22:55 23 Ağustos 2019
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    İddianameden: Cinayetten önce Emine Bulut'a 'Gider paşa gibi yatarım hiç sıkıntı değil' demiş

    Türkiye
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    Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta 38 yaşındaki Emine Bulut'un boşandığı eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürülmesi olayı sonrası etkin ve hızlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine katil zanlısı Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, soruşturma dosyasının mahkemeye gönderildiği ifade edildi.

    İddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaşanan bu elim olay sonrası, sosyal medyada, Emine Bulut'un otopsisine ait olduğu iddia edilen birtakım görüntülerin paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktulenin 112 acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasında gizlice çekildiği anlaşılmıştır. Maksatlı paylaşımlar yaparak soruşturma gizliliğini ihlal edenlerin tespiti yönünden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

    SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Emine Bulut'un ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay anına yönelik şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayımlanmaması hususunda Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince erişimin kısıtlanması ve yayımlanmamasına yönelik kararların alındığı anımsatılan açıklamada, alınan bu karara aykırı davranışlar sergileyerek sosyal medyada, yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

    İDDİANAME

    Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi.

    İddianamede, otopsi raporunda, Emine Bulut'un ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanama kaynaklı olduğu belirtildi.

    Cinayet zanlısı Fedai Varan, ifadesinde, eski eşi ve ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, eşinin kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini, ancak şimdiye kadar haklarında şikayetçi olmadığını iddia etti.

    Olay günü saat 16.00'da bir kafede eski eşi Emine Bulut ile buluştuklarını anlatan Fedai Varan, eski eşinin tekrardan evlenmek istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesini istediğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü.

    Eski eşinin çocuğuyla şikayetçi olmak için karakola gittiğini ve Menderes Caddesi'nde tekrar karşılaştıklarını ve bir iş yerine geçtiklerini anlatan Fedai Varan, "Burada bana hakaret etti. Akabinde kendimi kaybettim ve eski eşimi öldürdüm." şeklinde ifade verdi.

    İddianamede, görgü tanıklarının da ifadelerine yer verildi.

    Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra, 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.

    WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut'un tekrar evlenme durumundan Fedai Varan'ye bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski karı kocanın aralarında tartışma çıktığı da ifade edilen iddianamede, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi'nde tekrar karşılaştığı, Emine Bulut'un iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin kadını yakaladığı ve pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle öldürdüğü bilgisi aktarıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

    Tanık beyanlarından Emine Bulut'un Fedai Varan'ye yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, Fedai Varan'nin eski eşine "Gider paşa gibi yatarım Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığı bilgisine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüphelinin maktuleyi yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçunu işlediği, mahkemenizce yapılacak yargılama neticesi verilecek kararda; şüphelinin daha önce de müştekiye hakaret etmesi sebebiyle hakkında kamu davası açılması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle hakkında takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını, olay sırasında müşterek çocuğunun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlılığında tereddüte düşmeyerek maktulenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur."

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