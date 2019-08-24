Nesimi için bronz para basıldı

Paranın ön yüzünde Nesimi'nin resmi ve "İmadeddin Nesimi'nin Doğumunun 650. Yılı" yazısı, arka yüzünde ise "Türkiye Cumhuriyeti 2,5 Lira" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, hatıra parasının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen yıl 15 Kasım'da "Büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılının kutlanması" ve "11 Ocak'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 2019'un 'Nesimi yılı' ilan edilmesine" ilişkin kararnamelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla basıldığı belirtildi.
Səfirliyimizin təşəbbüsü ilə Türkiyə Respublikası Zərbxanası tərəfindən dahi #Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə həsr olunmuş xatirə pul nişanı buraxılıb. pic.twitter.com/CoyEJKmtIT— AzEmbassyTurkey (@AzEmbassyTurkey) August 23, 2019
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