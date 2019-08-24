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03:34 24 Ağustos 2019
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    Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesi sürüyor

    Bodrum'da boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Rus çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Türkiye
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    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesi sürüyor.

    Acil servis, hastane
    © AA /
    Bodrum'da kolunu havuzdaki boruya kaptıran 12 yaşındaki Rus kızın durumu ciddiyetini koruyor
    PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Petersburg şehrinden ailesiyle tatil için Bodrum'daki bir otele gelen Alisa Adamova'nın, 18 Ağustos'ta yüzdüğü sırada, kolunu havuzun tahliye borusuna kaptırması sonucu boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi. 

    Görevliler tarafından havuzdan çıkarılan Adamova'nın Bodrum'daki bir hastanede ilk müdahalenin ardından PAÜ Çocuk Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildiğini aktaran Akçay, geldiğinde derin koma durumunda olan çocuğun halen yaşamasının dahi mucize olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. 

    Hastanın oksijensiz kalmasına bağlı olarak kalp, karaciğer, böbrek ve beyinde olumsuz etkilenmeler görüldüğünü ifade eden Akçay, şöyle konuştu: "Karaciğer ve böbrek yetmezliği devam ediyor. Hastamızın hayatı tehlikesi sürüyor. Suda boğulma durumlarında özellikle 5 dakikadan fazla su içinde kalma, geri dönüşümsüz zararlara neden olabilmektedir. Elini havuzun tahliye borusuna sokmuş ve orada kalmış. Kolunu çıkarmakta güçlük çektiği için boğulma gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bize geldiğinde kolundaki dolaşım tamamen bozulmuştu. Buradaki ortopedi doktorlarımız yaptıkları ameliyatla kolu kurtardılar." 

    'KENDİ DOKTORLARIMIZ DA TEDAVİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

    Baba Andris Adamova (45), kızının havuzda boğulduğunu görünce hemen suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştığını anlattı.

    Havuzdaki diğer kişilerin de yardımcı olduğunu dile getiren Adamova, "Kızımı o halde görünce dünyam başıma yıkıldı, hemen suya atladım. Kızımın kolu boruya sıkışmıştı. Havuzun içinde 7 kişiydik. Bir kişi kızımın boruda takılı kalan kolunu çıkarmaya çalıştı. Daha sonra kızımı çıkardık ama nefes almıyordu. İlk yardım orada hemen yapıldı." dedi.

    Günde bir kez yoğun bakımda kızlarını görebildiklerini kaydeden Adamova, doktorların gerekenleri yaptığını söyledi.

    Adamova, doktorlara ve PAÜ Hastanesindeki diğer sağlık çalışanlarına, Rusya ve Türkiye'den gerek sosyal medya mesajlarıyla gerekse telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletenlere teşekkür etti.

    Anne Natallia Adamova (44) da Türk doktorlara güvendiğini belirterek, "Rusya'dan da doktorlardan oluşan bir heyet gelerek burada bilgi aldı. Kendi doktorlarımız da buradaki tedaviyi yakından takip ediyor. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm. Umarım kızım tekrar bizimle olur. Kızımı çok özledim." diye konuştu.

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    Etiketler:
    Boğulma, Rus turist, Denizli, Bodrum, Rusya, Türkiye
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