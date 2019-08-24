Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Bodrum'da yaralanan Rus kız için gerekli ekipman ve ilaçlar temin edildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Bodrum'da kaldığı otelin havuzunda yüzerken kolunu pompa borusuna kaptıran ve hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Rus kız için gerekli ekipman ve ilaçların temin edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Bugün St. Petersburg'dan Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelen uzmanlar, Türk uzmanlarla Bodrum tatil yaparken ciddi biçimde yaralanan 12 yaşındaki kızın durumunu ve tedavi yöntemini istişare etti. Türk uzmanların uyguladığı tedavi yöntemini tamamıyla kabul eden Rus doktorlar, bu aşamada Rus kız için gerekli tüm teknik ekipman ve ilaçların temin edildiğini belirtti" ifadeleri yer aldı.

St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramamıştı. Son anda birkaç kişinin müdahalesiyle boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak Denizli'de bir hastaneye kaldırılan kız, yoğun bakıma alınmıştı.