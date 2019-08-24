MSB: Pençe 3 harekâtı başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı."

Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.https://t.co/db9BtmdSZV#MSB #TSK pic.twitter.com/StrLTofTyk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2019

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