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10:26 24 Ağustos 2019
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    kantin

    MEB tüm okullara yazı gönderdi: Cips, kola dönemi kapanıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Öğrencilerin güvenilir gıdalarla beslenmesi amacıyla hazırlanan ‘Okul Gıdası’ logosu uygulaması 16 Eylül’de başlıyor. Kantinlerde artık gazlı-kolalı içecekler, cips gibi hazır gıdalar satılamayacak.

    © AA / Murat Kaynak
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    Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, “Okul Gıdası” logosu uygulaması 16 Eylül’de başlıyor. MEB illere gönderdiği yazı ile okullara gerekli bilgilendirmenin yapılmasını istedi.

    Hazırlanan bilgilendirme notunda logo uygulamasının amacı, “Çocuklarımızın güvenilir gıdalarla dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla okul gıdalarında ortak logo uygulamasına geçilmesi; okul çağı çocuklarının bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Kantin denetimleri daha etkin birşekilde yapılabileceği gibi kantinciler açısından da satışı yapılacak ürünlerin belirlenmesi açısından kolaylıklar sağlayacaktır” diye anlatıldı.

    OKUL DIŞINDA SATILAMAYACAK

    Bilgi notunda, “Okul gıdası” logosunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecilerinin, Okul Sağlığı Bilim Kurulu’nun oluşturduğu kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanacağı kaydedildi. Notta ayrıca Bilim Kurulu’nun okullarda yasakladığı gıda ve içecekler için logo kullanılamayacağı vurgulanırken, etiketinde logo bulunan gıdaların okullar dışında satılamayacağı da belirtildi.

    Satılamayacaklar listesindeki ürünler ise şu şekilde: 

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    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
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    - Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi.

    - Kızartmalar.

    - Cipsler, gevrek çerezler.

    - Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler.

    - Tüm şeker ve şekerleme türleri.

    - Guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler.

    - Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar.

    - Hamurlu, şerbetli tatlılar.

    - Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

    Satılacaklar: 

    - Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar.

    - Kuru meyveler.(30 gr., kaplamasız ve şeker katkısız)

    - Kuruyemişler.(30 gr, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz)

    - İçme suyu.

    - Süt, (UHT/Pastörize)

    - Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu.(250 ml’den az)

    - Yoğurt  (100-150 gr, paketli)

    - Ayran.

    - Peynir (pastörize)

    - Günlük haşlanmış yumurta.

    - Çeşnili ekmekler.

    - Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan yumurta veya peynir, turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler.

    Etiketler:
    Kola, CIPS, kantin, Okul, MEB
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