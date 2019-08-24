İzmir'de bir orman yangını daha

Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.