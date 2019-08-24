İzmir'de bir orman yangını daha

Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.
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