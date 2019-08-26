Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da gün içerisinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos Pazartesi hava durumu raporu yayınlandı.

Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da gün boyu şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yine şiddetli rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun genelinde gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 31°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 37°C - Az bulutlu ve açık

ANKARA 32°C - Parçalı ve az bulutlu