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14:31 26 Ağustos 2019
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    Meral Akşener

    Akşener'den 'idam' çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'un ailesinin idam cezası istediğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım" dedi.

    İYİ Parti lideri Akşener, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. 

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    Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akşener, "Bu çok acı bir ziyaret. Taziye ziyareti aynı zamanda rahmetli Emine kardeşim gibi şiddet gören, öldürülen, dayak yiyen kadınlarımızın da gündeme gelmesini sağlama amaçlı bir ziyaret" dedi.

    Ailenin idam cezasının gelmesini istediğini kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

    "Ailemizle konuştuk, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle anne ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının gelmesini söylediler. Bununla ilgili Meclis'teki grubu olan siyasi partilerle konuşacağız. Geride 10 yaşında olan bir kızımız var. Hem bu olayı unutturmamız lazım. Sizlere düşen görev bu. Bizlere düşen bir görev aynı zamanda. Hem de bu çocuğun, Bilge'nin bu tramvayı atlatması için de elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım."

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    Etiketler:
    Kadın cinayeti, İdam, Meclis, AK Parti, İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Emine Bulut, Kırıkkale
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