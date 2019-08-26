Kadıköy'ü tırtıl sardı: 'Belediyemiz çalışıyor ama baş edilmiyor nedense'

Kadıköy'de Göztepe mahallesinde sokak üzerleri ve parklardaki ağaçların yapraklarını yiyen ve apartmanların duvarlarına yuva yapan tırtıllar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin şikâyetleri üzerine Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından mahallede yapılan ilaçlamalara rağmen tırtıllar hala birçok yerde görülüyor.
"Çiçek Apartmanı’nın yöneticisiyim. 50 senedir burada oturuyorum. Emekliyim. Tırtıl istilası aşağı yukarı 1 ay evvel başladı. Bu konudan çok şikâyetçiyiz. Belediyemiz çalışıyor ama baş edilmiyor nedense. Benim bahçemde genelde çam ağaçları var. Onlara zarar vermiyor tırtıllar. Sanıyorum dut ağaçlarına, yumuşak yapraklı ağaçlara zarar veriyor. Belediye her akşam ilaçlama yapıyor. Çöp bidonlarımızı yıkıyorlar, çöpümüzü alıyorlar o kadar."
'BU CANLININ İNSAN ÜZERİNDE HİÇBİR ZARARI YOK, BİTKİ ÜZERİNE DE DOĞRUDAN BİR ZARARI YOK'
Öte yandan geçen ay da benzer şikayetler üzerine açıklama yapan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli orman mühendisi Remzi Aksoy, şunları kaydetmişti:
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