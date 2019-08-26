Bodrum’da komaya giren Rus kızın anne ve babasının konaklama ücreti, tur operatörü tarafından karşılandı

Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramayan, boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın babası Andris Leykutsis, sosyal medya hesabından mevcut durumla ilgili bir açıklamada bulundu.

Leykutsis, “Hastanedeydik. Her şey olması gerektiği gibi gidiyor. İleriye yönelik küçücük bir adım daha. Coral, konaklamamızın bir haftasını daha karşıladı. Yani kızımızın yanınındayız” dedi.

Daha önce St. Petersburglu doktorların, komada bulunan 12 yaşındaki Alisa’nın tedavisinde Türk meslektaşlarına yardımcı olmak için Türkiye’ye geldiği bildirilmişti. Sağlık uzmanlarına göre, çocuğun halen ağır olan durumu, tedavisinin memleketinde devam etmesi için Rusya’ya nakledilmesine izin vermiyor.