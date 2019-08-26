Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi "yine kirli bir oyun oynandığını" belirterek, "İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki #Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 26, 2019

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ, TÜRKİYE İÇİN ÖNLEM PAKETİ TALİMATI VERMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin durdurulması için önlem paketi hazırlanması emrini verdiğini açıklamıştı.

Katz'ın, bu açıklamasının, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesinde gelmesi dikkati çekmişti.

İsrail'de, seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.