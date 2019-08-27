İBB Başkanı İmamoğlu ile Candan Erçetin'den İstanbullulara 30 Ağustos daveti

İBB Başkanı İmamoğlu, usta sanatçı Candan Erçetin ile birlikte bir video çekerek, tüm İstanbulluları 30 Ağustos gecesi Üsküdar'da yapılacak Zafer Bayramı kutlamalarına ve Erçetin konserine davet etti.

30 Ağustos bu ülkede yaşayan bütün yurttaşların zaferidir; bağımsızlığın ve özgürlüğün ilanıdır. 30 Ağustos gecesi Üsküdar Meydanı'ndaki Candan Erçetin Konseri ve zafer kutlamalarına tüm İstanbullular davetli. #BuZaferHepimizin pic.twitter.com/XJqanY6h7x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 27 августа 2019 г.

​İmamoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 'bu zafer hepimizin' diye bu sene tanımladık. Çünkü gerçekten bazen zaferler savaş ve bir başka yönü var ama, bir başka yönü de bizim için İstiklal mücadelesi. Bu topraklarda aslında özgür ve bağımsız yaşamak için verilen bir mücadele. Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz. İstanbul'da da uzun yıllar sonra ilk defa 30 Ağustos'u İstanbulluyla beraber kutlayacağız, kucaklayacağız" dedi.