Fethullah Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos'ta Üsküdar'da 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi.
AA'nın aktardığı habere göre, adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.
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