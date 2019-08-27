Gasp şüphelisinin yakınları: Arkandayız oğlum

Antalya'da geçen temmuz ayının 5’i ile 10’unda iki ayrı marketten gasp olayının gerçekleşmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olması nedeniyle polis olayda kullanılan motosikletin marka ve modeline yönelik 300 motosikleti inceledi.
Olayda kullanılan motosiklet tespit edilip, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 50 gün süren detaylı araştırmalar sonucu M.Ö., Ü.Ö ve Ü.E.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada olaylarda kullandıkları 1 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ile olay anında giydikleri kıyafetler, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.
Zanlıların iki ayrı marketten toplamda 5 bin 600 lira para ve cep telefonu aldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler silahlı yağma olayından adliyeye sevk edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)