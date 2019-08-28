RTÜK üyesi Bildirici: Başkan Şahin, şiddeti özendiren ve cinsiyetçi yayınlara ilişkin raporları gündeme getirmiyor

Medya Ombudsmanı ve RTÜK üyesi Faruk Bildirici, televizyonlardaki şiddeti özendiren ve kanıksatan, kadınlara karşı cinsiyetçilik yapılan yayınlarla ilgili uzman raporlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından kurulda gündeme getirilmediğini açıkladı. Bildirici, “RTÜK’te de fiili ‘başkanlık sistemi’ başladı” dedi.

Bildirici, “Başkan Şahin’in, 14 Kasım 2018 tarihli toplantıda da ‘Sen Anlat Karadeniz’ adlı dizideki şiddet sahneleri nedeniyle ATV’ye yaptırım uygulanmasına -tüm Üst Kurul üyelerinin şiddet olduğu görüşünü savunmalarına rağmen- karşı çıkmış” ifadesini kullandı.

Son altı aylık RTÜK kararlarını tarayan Bildirici, RTÜK’ün bazı TV kanallarını koruduğunu dile getirdi.

T24’ün aktardığı habere göre Bildirici, gözüne çarpan noktaları şöyle sıraladı:

"1- Ulusal çapta yayın yapan kanallarla ilgili en son izleme raporu 24 Nisan 2019 tarihli toplantıda gündeme gelmiş. O tarihten sonra ulusal kanallarla ilgili izleme raporu gündeme gelmemiş.

2- 24 Nisan 2019 tarihli toplantı gündemine gelen ATV’nin “Can Kırıkları” dizisiyle ilgili raporda 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesi bakımından ihlal olmadığına karar verilmiş. İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. AKP ve MHP’li üyelerin tamamı yaptırım uygulanmaması yönünde oy kullanmış. Can Kırıkları dizisinde yoğun olarak kadına şiddet sahnelerinin yer aldığı yönünde internette eleştiriler ve şikâyetler yer alıyor. Ama daha da ilginci, RTÜK’ün 24 Nisan tarihli toplantısında, gündeme gelen ATV yayınının tarihi 8 Ekim 2018. Yani yayının üzerinden altı ay geçtikten sonra rapor Üst Kurulun önüne gelmiş!

3- Aynı şekilde Kanal D’nin “Memo Can” dizisiyle ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesi bakımından ihlal olmadığına karar verilmiş. Esat Çıplak, Arif Fırtına ve İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. Burada da yayın tarihi 29 Aralık 2018. Yani rapor yayından dört ay sonra Üst Kurul gündemine gelmiş.

4- Benzer şekilde ATV’nin “Esra Erol’da” programıyla ilgili rapor hakkında da 6112 Sayılı Kanunun 8/1/f maddesi bakımından ihlal olmadığına karar verilmiş. Esat Çıplak, İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen karşı oy kullanmış. Yayın tarihleri 5-6-9-16 Kasım 2018. Üst Kurul gündemine beş ay sonra gelmiş.

5- ATV’nin “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/1/f ve 8/2 maddeleri bakımından ihlal olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiş. Esat Çıplak, İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. Yayın tarihleri 09,11,15,17.10.2018, 07.11.2018, 06,21.12.2018 ve 09.01.2019 olduğu halde, Üst Kurul gündemine aylar sonra gelmiş.

6- FOXLIFE kanalında yayınlanan 9-1-1 adlı diziyle ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/1/f maddesinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verilmiş ve yaptırım uygulanmış. İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. Programın yayın tarihi 8 Mart 2019, raporun Üst Kurula geliş tarihi 10 Nisan 2019. Bir ay sonra.

7- TV8 kanalında yayınlanan “Yemekteyiz” adlı programla ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verilmiş ve yaptırım uygulanmış. İsmet Demirdöğen karşı oy kullanmış. Programın yayın tarihi 5 Aralık 2018, raporun Üst Kurul gündemine geliş tarihi 9 Ocak 2019. Bir ay sonra.

8- TV8 kanalında yayınlanan “Yemekteyiz” adlı programla ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verilmiş ve yaptırım uygulanmış. İsmet Demirdöğen karşı oy kullanmış. Yayın tarihi 12 Aralık 2018, Üst Kurul gündemine gelişi 9 Ocak 2019. Bir ay sonra.

9- Fox TV’de yayınlanan “Kan Kardeş” adlı sinema filmiyle ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiş ve yaptırım uygulanmış. Esat Çıplak, İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. Yayın tarihi 2 Ocak 2019, Üst Kurul gündemine geliş tarihi 9 Ocak 2019. Bir hafta sonra.

10- FOXLIFE kanalında yayınlanan “Modern Family” adlı dizi filmle ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/1/f maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiş ve yaptırım uygulanmış. İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. Yayın tarihi 4 Ocak 2019, Üst Kurul Gündemine geliş tarihi 9 Ocak 2019. Beş gün sonra.

11- FoxTV’de yayınlanan “ana haber bülteni” ile ilgili rapor hakkında 6112 Sayılı Kanunun 8/1/ı ve 8/1/f maddelerinin ihlal edildiğine karar verilmiş ve yaptırım uygulanmış. Arif Fırtına ve İlhan Taşçı karşı oy kullanmış. Yayın tarihi 10 Aralık 2018, Üst Kurul gündemine geliş tarihi 26 Aralık 2018. 16 gün sonra.