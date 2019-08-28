DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den HDP'ye destek ziyareti

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyet, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanması dolayısıyla HDP'ye destek ziyaretinde bulundu.

HDP Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli, Nazmi Gür, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Temelli, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıyla "Türkiye'nin 19 Ağustos'ta kara güne uyandığını" söyleyen Temelli, kayyuma karşı çıkmanın demokrasi, hukuk, barış mücadelesi olduğunu belirtti.

Temelli, bu iradeyi kabul etmediklerini vurgulayarak, arkadaşlarının bir an önce görevlerine iade edilmesini istediklerini bildirdi.

DİSK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de heyet adına yaptığı konuşmada, ziyarette Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdiklerini belirtti.

Bunu, halkın seçme seçilme hakkının gasp edilmesi olarak gördüklerinin altını çizen Bozgeyik, görevden alınan belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görevlerine iade edilmelerini istediklerini söyledi.