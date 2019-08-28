Kılıçdaroğlu: İSMEK'te Kürtçe kurslar hayata geçirilecek

Hakkı Savunanlar Platformu tarafından dün (27 Ağustos) İstanbul’da organize edilen programda Kürt Dili ve Edebiyatı mezunlarıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSMEK’te Kürtçe kurslarının hayata geçirileceğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen yaşlılara Kürtçe bakım hizmeti vereceğini de söyledi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Hakkı Savunanlar Platformu’nun organize ettiği Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sendika.Org'un ulaştığı bazı toplantı katılımcılarının aktardığına göre, toplantıya CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kürt Dili Edebiyatı mezunları ve Hakkı Savunanlar Platformu aktivistlerinin yanı sıra, Millet İttifakı’nın 31 Mart seçimlerindeki Saadet Partili Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, yazar İlhami Işık, gazeteci yazar Ali Fikri Işık ve Yeni Şafak eski yazarı Müfid Yüksel gibi isimler de katıldı.

Yaklaşık dört saat süren toplantıda Kürt Dili ve Edebiyatı mezunlarının işsizlik sorunu ile birlikte kayyumlar, CHP’nin Kürt sorununa bakışı, yeni anayasa gibi konular da tartışıldı.

İBB'DE KÜRTÇE BAKIM HİZMETİ VERİLECEK

Medyascope'taki habere göre ise İSMEK’te Kürtçe kurslarının hayata geçirileceğini belirten CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen yaşlılara Kürtçe bakım hizmeti vereceğini de söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Kürtçenin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerede yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna ‘Evet’ diyeceklerdir. Kürtçenin yasal olarak kullanılması ya da Kürtçe üzerindeki yasakların kaldırılması gibi durumları Ekrem İmamoğlu ya da yerel yönetimler çözemez, çünkü bu onların ilgi alanına girmiyor. Onlar olsa olsa ancak kurs açabilirler. Başka bir düzenleme yapamazlar.”

'BÜTÜN HALKLARIN EŞİT OLMASI GEREKİR'

Anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer beraber ve birlikte yaşıyorsak insan olarak bütün hakların eşit olması lazım. Bunu eşit hale getirmek de demokrasinin bir gereğidir. Kişilerin kendi anadilini öğrenmesi, anadilinde okuması ve yazması en doğal ve vazgeçilmez haklardan birisidir. Kürtçe de bunların içerisinde yer alıyor. İnsan hakları çerçevesinde baktığımızda da hepimizin en büyük dileği bunun gerçekleşmesidir.”

TBMM dışında, sorunun çözümü için demokratik bir anayasa ihtiyacına vurgu yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Darbeden arındırılmış demokratik bir anayasa yazımı şart. Herkesin kendi dilinde yazması, konuşması, çizmesi, eğitim alması bir haktır. Konunun tartışılması için sağlıklı bir zemini bulamadık. Olayı çözecek olan siyasiler, fakat meseleyi siyaset malzemesi yapmadan kutuplaştırıcı dilden uzak bir politika izlenmelidir. Bunun için pedagoglardan da destek alınması lazım. Çocukların anadili eğitimi için pedagogların ve diğer uzmanların yardımının alınması lazım.”