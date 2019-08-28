Eskişehir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre mesafedeki kızılçam ormanında saat 17.30 sıralarında enerji nakil hatlarının kopmasından dolayı yangın çıktı.

Alevler rüzgarıyla etkisiyle yayılırken, gelen ihbarlar üzerine yaklaşık 10 dakika sonra Sarıcakaya Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından bölgeye intikal edilerek yangına müdahale edildi.

Orman yangının ayrıca Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nden 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 greyder ile çevre köylerden gelenlerle birlikte 70 kadar personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin 2 saat süren yoğun çalışmalarının ardından orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca meydana gelen olayda 11 dönümlük alan yandı.

Öte yandan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel de yangın söndürme çalışmalarına katılarak yerinde incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen helikopter alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yangına Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi.