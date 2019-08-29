'Ahmet Türk 4 aylık görev süresinde yeme - içmeye 300 bin lira harcadı'

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bakan ve AK Partili vekiller için 'pahalı hediyeler aldığı' iddia edilmişti ve söz konusu iddialar taraflarca yalanlanmıştı.
Söz konusu tartışmalar devam ederken, başka bir 'harcama' iddiası da Ahmet Türk ile ilgili olarak ortaya atıldı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, belediye başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, görev yaptığı 4 aylık sürede 300 bin liralık yemek, çay-kahve faturasını belediyeye ödetmiş.
Sözcü'de yer alan söz konusu haber şu şekilde:
Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın, şehre gelen heyet üyelerine hediye ettiği gümüş hediyelikler tartışma konusu olurken görevden alınan belediye başkanı Ahmet Türk'ün binlerce kişiye verdiği ziyafet faturaları da dudak uçuklattı.
Ahmet Türk 4 aylık görev süresinde, 300 bin liralık yemek, çay-kahve faturasını Belediye'ye ödetti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekilleri için yemek gideri 145 bin lira tuttu. HDP'li Pervin Buldan için de 790 kişilik yemek verildi ve 42 bin 660 lira ödendi. CHP'li Orhan Sarıbal'ın ziyaretinde 528 kişilik yemek verildi ve 28 bin 512 liralık fatura çıktı. HDP'li Hüda Kaya ile 392 kişiye verilen yemek için de 27 bin 518 lira fatura kesildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, HDP'li Tuma Çelik'in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcandı. Kuruyemişçilere de çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için 84 bin 466 lira ödendi. SİT alanı toplantısına katılan 10 kişi için de 7 bin 648 liralık uçak bileti alındı.
Kayyum olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de ikinci kez üstlenen Vali Mustafa Yaman'ın geçen dönem ve bu dönemin toplamı 600 bin lira tutan hediye harcamaları da tartışma konusu oldu. Yaman tartışmalar üzerine faturaları açıkladı. Bir faturada 24 bin 862 lira tutan 135 kişiye verilen hediyelikler yer aldı. Yaman hiçbir devlet büyüğünün veya üst düzey misafirin şahsına yüksek meblağlı hediye verilmediğini belirtti.
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