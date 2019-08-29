MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan son operasyonla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu."

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2019

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