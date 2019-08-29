Pakistan’dan balistik füze denemesi

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan'ın Ghaznavi balistik füzesinin testi gerçekleştirildiğini açıkladı.
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Ghafoor, testin başarılı olduğunu söyledi.
Çok sayıda savaş başlığını taşıyabilme yeteneğine sahip balistik füzenin 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri karadan karaya vurabildiğini belirtildi.
Pakistan’dan balistik füze denemesihttps://t.co/ZRnaMjEQOl pic.twitter.com/N70NMldAQd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 29, 2019
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