Uğuroğlu: Babacan'ın partisi 2 Şubat 2020'de kurulacak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partisinin 2 Şubat 2020 tarihinde resmen kurulacağını iddia etti. Uğuroğlu, "Babacan'ın ‘ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, dış politika, medya, çalışma hayatı, çevre’ gibi birçok alanda komisyonlar kurarak partinin programını hazırlamaya başladığını da vurgulayayım" ifadesini kullandı.

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Babacan'ın partisinin tarihini açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısında "Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin kuruluşlarını Recep Tayyip Erdoğan ‘umursamıyor’ gibi yapıyor ama çalışmalarını diğer partilerin liderleri gibi çok yakından ve dikkatle takip ediyor. Bu partilerin kuruluş tarihlerini siyasiler de medya da merakla bekliyor" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu şöyle devam etti:

"Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini az sonra yazımda açıklayarak merak gidereyim.

Televizyonlar, ‘az sonra’ diye merak yaratır da ben neden yaratmayayım?

16 Nisan referandumu ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek partinin cumhurbaşkanı seçtirmesini neredeyse imkansız hale getirdi.

Gerek 24 Haziran seçimleri gerekse 31 Mart yerel seçiminde ittifaklar yarıştı. AKP ile MHP ‘Cumhur İttifakı’, CHP ile İYİ Parti ‘Millet İttifakı’ oluşturarak seçimlere katıldılar.

Erken seçim olur mu, olursa hangi tarihte olur belli değil ama 3 ayrı parti siyaset sahnesinde yer almak için çalışıyor.

- Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti,

- Ali Babacan'ın kuracağı parti,

- Rıfat Serdaroğlu'nun kuracağı parti,

Serdaroğlu'nun, ‘Çoban Ateşi’ adlı siyasi çalışmasının da diğerlerinin de partilerinin adları henüz belli değil.

Hatta kadrolarını da sır gibi saklıyorlar.

Bu 3 ayrı çalışma hakkında biraz bilgi vereyim.

Davutoğlu, konferanslar, özel toplantılar, il ve ilçe gezilerine ek olarak yurt dışı gezilerle çalışmalarını sürdürüyor.

3 Gazeteci ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak ilk kez medya önüne çıkan Davutoğlu konferanslarında AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. AKP'nin metal yorgunluğunun ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çekiyor.

Tabi bu arada kendisi de AKP'lilerin ve Erdoğan'ın hedefi oluyor.

Ankara'da izlediğim Hacı Bayram konferansı ile partisinin manifestosunu açıklayan Sayın Davutoğlu ile özel söyleşi yapma talebim olumlu bulundu ki önümüzdeki hafta randevu bekliyorum.

Babacan ise Turgut Özal gibi özellikle ekonomi alanında uzman yakın çalışma arkadaşları ile partileşme çalışmalarını sürdürüyor.

Babacan'ın ‘ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, dış politika, medya, çalışma hayatı, çevre’ gibi birçok alanda komisyonlar kurarak partinin programını hazırlamaya başladığını da vurgulayayım.

Babacan ise henüz medya önüne çıkmadı ama burada ilk kez açıklayayım.

Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan'ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım.

Kuruluş tarihi: 02.02.2020

Bence de 2 Şubat 2020 Türkiye'yi yönetmeye talip olan parti için müthiş bir tarih çünkü partililerin aklında kalması için rakamların ahengi çok önemli.

Bu arada Sayın Babacan'dan da bu vesile ile özel söyleşi yapmak için randevu talebinde bulunayım.

Serdaroğlu'na gelince onun en önemli hedefi genç siyasetçiler. Rıfat Bey, ‘Bizler öncülük yapacağız ve partimizi gençlere emanet edip bir kenara çekileceğiz. Türkiye'de genç nesil, Türkiye'nin sorunlarını çözecek bilgiye ve güze sahiptir. Bizlere düşen onlara sadece ihtiyaçları olduğunda başvuracakları güvenli liman olmaktır’ diyor.

Rıfat Serdaroğlu'ndan da randevu talebim var."