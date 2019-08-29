Adalar Belediye Başkanı Gül: 'Faytonlar kalkacak' diyemeyiz ama bu sorun çözülecek

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, faytoncular ve hayvanseverler arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak Sözcü'den Fatma Vurgun'a konuştu.
'EKREM BAŞKANIMIZ 39 İLÇEYLE BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYOR'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine de değinen Gül, şöyle devam etti:
“Ekrem başkanımız 39 ilçeyle birlikte yürümek, iş birliği yapmak istiyor ama AKP’liler buna çoğu zaman uymuyor. ‘Tek tek ilçelerde ne yapabiliriz?’ diye düşünüyor. Adalar’da ne yapabiliriz diye düşündü. Öncelik olarak adanın yaya yürüyüş yoluna ve trafikten arındırılmış bölge olması ve bunun ideali olması gerekiyor. Çünkü İstanbul’da yürüyüş yolu kalmamış durumda. Yürüyecek yer kalmayan devasa bir başkent oldu. Adalar’a bu nedenle geliyor insanlar ya da burada yaşıyor. Bu sebeplerle ulaşımı bir düzene sokmamız lazım.
Fayton bakımından, bisiklet bakımından tartışmalar var ve yasal olmayan akülü araçlar bakımından tartışmalar var. Ekrem Bey ile de konuştuk bunu öncelik yapalım dedik. Yazları akın akın misafir alan bir yer Adalar. Hem gelir hem personel hem de lojistik olarak altından kalkmaya çalıştığımız yıllarca bırakılmış bir sorun. Geçen 25 yılın bütün sorunlarını biz kucağımızda bulmuş durumdayız. Farklı farklı kesimlerden insanlar oy verdiler ve bu sorunları çözün dediler. Bu sorunları, insanların kucağında bomba gibi bırakamayız. Tek tek çözmeye çalışacağız."
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