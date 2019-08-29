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15:46 29 Ağustos 2019
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    Erdem Gül

    Adalar Belediye Başkanı Gül: 'Faytonlar kalkacak' diyemeyiz ama bu sorun çözülecek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlı faytonlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, "Kalkacak diyemeyiz ama bu sorun çözülecek. Fayton şuan yasal bir taşıma aracı. Bu konuyu faytoncuların, halkın, STK'ların ve belediyenin de içinde olduğu bir şekilde en uygun şekilde çözüm bulacağız" dedi.

    Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, faytoncular ve hayvanseverler arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak Sözcü'den Fatma Vurgun'a konuştu.

    © İHA /
    Büyükada'daki ulaşım çalıştayında fayton tartışması
    Fayton sorununun en kısa sürede çözüleceğini dile getiren Gül, “Kalkacak diyemeyiz ama bu sorun çözülecek. Fayton şuan yasal bir taşıma aracı. Bu konuyu faytoncuların, halkın, STK’ların ve belediyenin de içinde olduğu bir şekilde en uygun şekilde çözüm bulacağız. Bu konu hayvanlara eziyet açısından da tartışılıyor. Bizim asla böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değildir. Hayvanlara eziyet edilmediği, ezilmeyeceği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu konu da erteleyici değiliz. İnsana eziyet edilmediği gibi hayvana da eziyet edilemez” şeklinde konuştu.

    'EKREM BAŞKANIMIZ 39 İLÇEYLE BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYOR'

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine de değinen Gül, şöyle devam etti:

    “Ekrem başkanımız 39 ilçeyle birlikte yürümek, iş birliği yapmak istiyor ama AKP’liler buna çoğu zaman uymuyor. ‘Tek tek ilçelerde ne yapabiliriz?’ diye düşünüyor. Adalar’da ne yapabiliriz diye düşündü. Öncelik olarak adanın yaya yürüyüş yoluna ve trafikten arındırılmış bölge olması ve bunun ideali olması gerekiyor. Çünkü İstanbul’da yürüyüş yolu kalmamış durumda. Yürüyecek yer kalmayan devasa bir başkent oldu. Adalar’a bu nedenle geliyor insanlar ya da burada yaşıyor. Bu sebeplerle ulaşımı bir düzene sokmamız lazım.

    Büyükada- Fayton
    © İHA /
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    'BU SORUNLARI İNSANLARIN KUCAĞINDA BOMBA GİBİ BIRAKAMAYIZ'

    Fayton bakımından, bisiklet bakımından tartışmalar var ve yasal olmayan akülü araçlar bakımından tartışmalar var. Ekrem Bey ile de konuştuk bunu öncelik yapalım dedik. Yazları akın akın misafir alan bir yer Adalar. Hem gelir hem personel hem de lojistik olarak altından kalkmaya çalıştığımız yıllarca bırakılmış bir sorun. Geçen 25 yılın bütün sorunlarını biz kucağımızda bulmuş durumdayız. Farklı farklı kesimlerden insanlar oy verdiler ve bu sorunları çözün dediler. Bu sorunları, insanların kucağında bomba gibi bırakamayız. Tek tek çözmeye çalışacağız."

    Etiketler:
    çözüm, sorun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Fayton, At, Adalar Belediyesi, Erdem Gül
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