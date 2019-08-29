İmamoğlu'nun Diyarbakır programı netleşti: Mızraklı'yla bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yla bir araya gelecek.

31 Ağustos'ta Diyarbakır'a gidecek olan İmamoğlu'nun programı netleşti.

Artı Gerçek'in CHP'den edindiği bilgilere göre, İmamoğlu saat 09.30'da İstanbul'dan Diyarbakır'a geçecek. Saat 11.50'de Diyarbakır'a inecek olan İmamoğlu, önce CHP il binasına geçecek, ardından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek.

Tahir Elçi'nin mezarını da ziyaret edeceği belirtilen İmamoğlu ardından Batman'a geçecek.