FETÖ'nün Malezya sorumlusu, MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.

Komiş hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.