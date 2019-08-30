Batman'daki kan davası olayıyla ilgili polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştiren R.K ve suça sürüklenen çocuk A.K isimli şüpheli şahısların da tutuklandığı belirtildi.

Batman Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirler Arası Otogarda meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur.

28.08.2019 Çarşamba günü saat 15:15 sıralarında İlimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15:19 da Emniyet Müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir.

Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, Adli Tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K ve suça sürüklenen Çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır."

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