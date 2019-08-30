Erzurum'da 1 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli bir kişi teknik ve fiziki takibe aldı.
Polis, narkotik dedektör köpek 'Dük'ün desteğiyle araçta arama başlattı. Dük'ün tepki vermesi üzerinde minibüsün arka yan bölmeleri arasına tahta kontrplak arkasına zulalanmış 119 paket halinde 61.5 kilo eroin ele geçirildi.
Sürücü M.T.'nin eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenildi. Şüpheli M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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