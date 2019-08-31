Sabah yazarı Altınok: İdam bumerangdan farksızdır, dönüp kimi vuracağı belli olmaz

Sabah yazarı Melih Altınok, Emine Bulut cinayeti sonrasında yeniden gündeme gelen idam tartışmalarıyla ilgili olarak "İdam bumerangdan farksızdır. Dönüp kimi vuracağı belli olmaz" dedi.

Sabah yazarı Melih Altınok, 'İdam bumerangdır' başlıklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Meclis'in 'idam' kararı vermesi durumunda kararı onaylayacağı' yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

"FETÖ unsurlarından temizlenip temizlenmediği bile belli olmayan bu ortamda hangimiz hangi mahkeme kararına gönül rahatlığıyla güvenebiliriz?" diyen Altınok, cezanın amacının 'intikam değil rehabilitasyon' olduğunu söyleyerek, "Türkiye gibi geçmişinde kötü deneyimleri olan, seçilmiş başbakanını, solcu gençlerini sehpaya göndermiş bir coğrafyada idam bumerangdan farksızdır. Dönüp kimi vuracağı belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Altınok'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde toplumda travma yaratan vahşetlerin ardından idam tartışması raftan indiriliyor.

Bazı eyaletlerinde uzun bir aradan sonra infazlara izin veren ABD de harıl harıl idamı tartışıyor.

Toplumdan yükselen bu taleplere siyasetin kayıtsız kalması elbette zor.

Dün sosyal medyada, Tarihi Selimiye Camii'nin duvarına spreyle yazılar yazan vandallarla ilgili şahit olduğum şu diyalog sanırım toplumun hissiyatını çok iyi özetliyor:

Bunu yapanlar idam edilmeli!

İdam da nereden çıktı yahu, abartma!

Olsun, biz cezayı üst sınırdan isteyelim de...

© AA / Serhat Zafer Erdoğan cenazede konuştu: İdam parlamentodan geçtiği anda onaylarım

Ancak cezanın amacı intikam değil rehabilitasyondur. Telafisi imkânsız cezaolmaz. Hele ki hukuk sistemlerinin işleyişi ortadayken... FETÖ unsurlarından temizlenip temizlenmediği bile belli olmayan bu ortamda hangimiz hangi mahkeme kararına gönül rahatlığıyla güvenebiliriz?

Dahası, Türkiye gibi geçmişinde kötü deneyimleri olan, seçilmiş başbakanını,solcu gençlerini sehpaya göndermiş bir coğrafyada idam bumerangdan farksızdır. Dönüp kimi vuracağı belli olmaz."