Emekli askeri hakim Üçok: FETÖ'nün kamu kurumlarındaki tespit edilme oranı yüzde 4

Eski Hava Kuvvetleri savcısı, emekli hâkim albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün kamu kurum ve kuruluşlarında tespit edilme oranının yüzde 4'lerde olduğunu söyledi. Üçok, "En fazla FETÖ’cü tespitinin yapıldığı TSK’da dahi oranın henüz üçte birlerde olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Milliyet yazarı Tunca Bengin'e konuşan Üçok, "FETÖ’den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor" dedi.

Bengin'in Milliyet'te "FETÖ’nün daha kaç tane imamı var?" başlığıyla yayımlanan yazısındaki Üçok'un ifadelerinin ilgili kısmı şu şekilde:

“En fazla FETÖ’cü tespitinin yapıldığı TSK’da dahi oranın henüz üçte birlerde olduğu söyleniyor. Örgütün diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tespit edilme oranı ise yüzde 4’lerde. Bunu kendi internet sitelerinde yayınladığı verilere dayanarak söylüyorum, dolayısıyla da geri kalanı duruyor. Yani Türkiye’de bu adamı saklayabilecek daha binlerce FETÖ’cü var. Bunu da bu şekilde sakladılar. Adil Öksüz denilen adamın darbe sonrasından bu yana bırakın yakalanmayı, nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Örgütün böyle kendi elemanlarını hem yurt içinde hem yurt dışında koruyabilecek bir gücü var ve bunu da biz fiilen yaşayarak görüyoruz.”

'SÜREKLİ YENİLERİNİ YETİŞTİRİYORLAR'

"FETÖ’den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor. Örgütün insan kaynakları öngörülerimizden, kamuoyunun algısından çok daha fazla. Yani Fetullahçı örgütte her zaman birinin yerini doldurabilecek ikinci, üçüncü, dördüncü şahısları yetiştiriyorlar ve şu ana kadar sürekli olarak Fetullahçıların yakalanması, ortaya çıkarılması da bu yapılanmanın ne kadar geniş çaplı olduğunu bize gösteriyor."