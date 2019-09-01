CHP'li belediyeler 700 milyon TL tasarruf etti

250'yi aşkın belediyede başkanlığı kazanan CHP, tasarruf politikalarıyla Türkiye ekonomisine beş ayda 700 milyon TL kazandırdı. Tasarruftan memnun olduklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Ekim ayında başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz" dedi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından 11'i büyükşehir belediyesi olmak üzere 250'yi aşkın belediyede yönetimi kazanan CHP, parti kararı gereği ilk olarak yoğunlaştığı 'tasarruf politikası' sonucunda ülke ekonomisine 700 milyon TL kazandırdı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının nisan ayından bu yana yaptığı çalışmalarla ve yaptıkları tasarruflarla toplamda yaklaşık 700 milyon TL’lik bir tutarın belediye kasalarında kaldığını ifade etti.

Belediye başkanlarının çalışmaları hakkında konuşan Torun, "Belediye başkanlarımızın çalışmalarındaki öncelik israfı önlemekti. Bunda da fazlasıyla başarılı oldular. Göreve gelir gelmez bu konuda ciddi yol kat ettiler. Tüm belediyelerimizde yaklaşık 700 milyon TL tasarruf sağlandı" dedi.

İLK DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM AYINDA

Yerel seçimlerin ardından toplanan ilk Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, belediye başkanlarının altı ayda bir performanslarını değerlendirecek bir çalışmasının yapılmasına yönelik kararın alındığını hatırlatan CHP’li Torun, "Belediye başkanlarımızın önemli bir kısmı nisan ayının ortasına kadar mazbatasını alamadı. Aldıktan sonraki ilk ay da tebriklerle geçti. Araya İstanbul seçimleri de girdi. Bu nedenle performans değerlendirmesi için kendilerine biraz daha vakit sunmamız gerekti. İlk değerlendirme raporu ekim ayında hazırlanacak” diye konuştu.

Başkanların şu ana kadar gösterdikleri performanstan memnun olduklarını da ifade eden Torun, “Tasarruf uygulamalarında sağladıkları başarıların yanı sıra liyakate dayalı bir yapılanmayı belediye bünyelerinde sağladıklarını da gördük. Başkanlarımız önümüzdeki dönemde de bu uygulamalarını sürdürecektir” ifadesini kullandı.