Ankara'da nakitle ulaşım bitiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, mavi özel halk otobüslerinde de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.
Ankarakart'ın ÖHO’larda geçerli olmasıyla birlikte Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hattı ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart, 2 Eylül Pazartesi (yarın) gününden itibaren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak.
Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulamanın hayata geçmesiyle ÖHO’larda nakit ödeme dönemi sona erecek.
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