Adli yıl açılışını boykot eden Ankara Barosu: Açılış illa sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalı

Yeni adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmasına tepki göstererek Yargıtay’ın davetine katılmayan Ankara Barosu, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, "Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin büyük bir kısmının yok edildiğini, kalan kısmının ise bir lütuf olarak sunulduğunu" ifade eden Sağkan, şunları söyledi:
"Bağımsız bir savunma tarihin her döneminde baskı, tahakküm ve hukuksuzluğun panzehiridir. Ülke tarihinin kriz anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni KHK’lar ve kararnameler araç yapılarak savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle olağanlaştırılma eğilimindedir. Türkiye’de kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, hayvanlar, dağlar, ormanlar kısaca yeryüzünün güçlülerinden olmayan herkes, istisnası olmayan bir adalete susamıştır ve susanan adalete avukatlar da dahildir” diye konuştu.
'HER TÜRLÜ TAHAKKÜMÜN KARŞISINDAYIZ'
Ankara Barosu olarak yargının eylemde, söylemde ve mekanda bağımsız olması kadar bağımsız görünmesini de önemsediklerini dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapılan adli yıl açılışına katılmama nedenleri olarak bağımsız yargıyı işaret eden Sağkan, "Adli yıl açılışı illa bir sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalıdır. Yürütmenin çatısı altında yapılan adli yıl açılışı hukuka zarar verir. İfade hakkının sınırlandırıldığı, Cumhurbaşkanı önünde söylenebildi mi bugun? Yargı bağımsızlığını saglamadığımız sürece hiçbir sorun cözülmez” diyerek açıklamalarını bitirdi.
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