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13:03 02 Eylül 2019
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    Adli yıl açılışını boykot eden Ankara Barosu: Açılış illa sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan adli yıl açılışına katılmayan Ankara Barosu, adliye önünde açıklama yaptı. Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Yürütmenin çatısı altında yapılan adli yıl açılışı hukuka zarar verir. İlla bir sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalıdır" dedi.

    Yeni adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmasına tepki göstererek Yargıtay’ın davetine katılmayan Ankara Barosu, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Baro üyesi avukatların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yargı bağımsızlığına dikkat çekti.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, "Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin büyük bir kısmının yok edildiğini, kalan kısmının ise bir lütuf olarak sunulduğunu" ifade eden Sağkan, şunları söyledi:

    "Bağımsız bir savunma tarihin her döneminde baskı, tahakküm ve hukuksuzluğun panzehiridir. Ülke tarihinin kriz anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni KHK’lar  ve kararnameler araç yapılarak savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle olağanlaştırılma eğilimindedir. Türkiye’de kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, hayvanlar, dağlar, ormanlar kısaca yeryüzünün güçlülerinden olmayan herkes, istisnası olmayan bir adalete susamıştır ve susanan adalete avukatlar da dahildir” diye konuştu.

    'HER TÜRLÜ TAHAKKÜMÜN KARŞISINDAYIZ'

    Ankara Barosu olarak yargının eylemde, söylemde ve mekanda bağımsız olması kadar bağımsız görünmesini de önemsediklerini dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:

    © Fotoğraf : Twitter
    Ankara Barosu, adli yıl açılışını adliyede yapacak
    "Önümüzde yeni adli yıl açılışı var. Üzerimizde cübbelerimiz, cübbelerimize görünmez bir zırh yaptığımız ilkelerimiz ve cesaretimizle hukuk adına hukuk için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz avukatlar her türlü tahakkümün ve tahakküm örüntüsünün karşısındayız. Bugün buradaki bağımsız duruşumuz, bizi var eden en kutsal sebebimiz olmasının yanı sıra, yargının bağımsızlığının koşulu ve öncüsü olduğunun da farkındayız. Bu prensiple yeni adli yılda temel hak ve özgürlüklerin istisnasız bir şekilde hukuk devleti koruması altında var olduğu; adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı sistemin inşası için yılmadan çalışacağız."

    Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapılan adli yıl açılışına katılmama nedenleri olarak bağımsız yargıyı işaret eden Sağkan, "Adli yıl açılışı illa bir sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalıdır. Yürütmenin çatısı altında yapılan adli yıl açılışı hukuka zarar verir. İfade hakkının sınırlandırıldığı, Cumhurbaşkanı önünde söylenebildi mi bugun? Yargı bağımsızlığını saglamadığımız sürece hiçbir sorun cözülmez” diyerek açıklamalarını bitirdi.

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    Etiketler:
    Hukuk, Adalet, Protesto, Türkiye, Adli yıl açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Barosu, Erinç Sağkan
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