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01:12 03 Eylül 2019
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    Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı

    AK Parti'den ihraçları istenen Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'dan açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla birlikte AK Parti’den ihracı istenen isimlerden eski milletvekili Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı açıklama yaptı.

    © AA /
    AK Parti MYK'dan karar çıktı: Davutoğlu, Özdağ, Başçı ve Üstün'ün kesin ihracı istendi
    AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihracı istendi. Bu karar sonrası eleştirilerin “ihanet” olarak nitelendirildiğini söyleyen Özdağ, “Solcuların döneği, sağcıların haini hiç bitmiyor. En ufak bir eleştiri veya farklı değerlendirme olduğu zaman hemen davaya ihanet veya davadan dönmek etiketini yapıştır gitsin. Son dönemlerde AK Parti’nin içerisinde olduğu durum da bunun en tipik örneği” ifadelerini kullandı.

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı da partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında, "Bizim için ileride bunların hepsi yazılacak ve çizilecektir, biz doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz, şahıslara bağlı olarak çalışmayacağız, doğruları söyleyeceğiz" dedi.

    “Seçmenin net mesajlar verdiğini” belirten Özdağ’ın açıklaması şöyle:

    'SEÇMENİN MESAJI ALGILANMIYOR'

    ''Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor. Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor. ‘Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!’ mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun. “Dost acı söyler”; “Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır” düşüncesiyle fikirlerini ifade ediyorsun hakarete varan pespayelikler ile muhatap oluyorsun.

    'İHANET EDENLER HER YANLIŞA ALKIŞ TUTANLAR'

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
    Erdoğan, Konya'da konuştu: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz
    Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır. Türk Milletinin vekili olmak gibi yüce bir görevi yerine getirmek yerine modaya bazı isimlere ne kadar hakaret edersem o kadar yaranırım çukuruna düşmüş ve iki kelime yazmaktan acizlere söylenecek başka sözümüz yoktur. Son sözümüz yine bu minvalde olsun: Dost acı söyler…

    'SÖYLEDİKLERİM ANLAŞILACAK AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK'

    Bu seri tweetler ihraç istemiyle disipline verildiğimizi öğrenmeden önce yazılmıştı. Belki bu söylediklerim sonra daha iyi anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak. Son durum üzerine üstüne basa basa tekrar edelim: Dost acı söyler”.

    ABDULLAH BAŞÇI: BİZ DOĞRU OLANI YAPTIK

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı da partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuştu. Başcı, şunları söyledi:

    "Şunu gördük biz AK Parti'de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Konuyu Başbakanımızla (eski başbakan Ahmet Davutoğlu) değerlendireceğiz, gerekli açıklama yapılır.

    Biz ne konuştuysak konuşmamıza yine devam edeceğiz. Yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, biz ülke için vatan için varız, birileri için iş yapmayacağız, doğru olanları her yerde konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz, kişilere bağlı değildir bu davalar, bu halkın davası, milletin davası, kişinin davası değildir, biz milletin yanında durmaya devam edeceğiz, doğruları konuşmaya devam edeceğiz, yanlışları her zaman söylediğimiz gibi söylemeye de devam edeceğiz.

    Bizim için ileride bunların hepsi yazılacak ve çizilecektir, biz doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz, şahıslara bağlı olarak çalışmayacağız, doğruları söyleyeceğiz."

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