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05:46 03 Eylül 2019
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem dolayısıyla Alibeyköy Cemevi'ndeki iftara katıldı.

    Ekrem İmamoğlu, Muharrem iftarına katıldı

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Alibeyköy Cemevi'ndeki iftara katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, “Bugün, en fazla susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur adalet duygusu. Sadece bu yaşadığımız alan değil, dünyaya dair de böyle" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem ayının 2’nci gününde Alibeyköy Cemevi bahçesinde düzenlenen iftara katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Orucun açılmasının ardından konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, “Bu akşam aslında burası dertleşme sofrası, paylaşma sofrası. Yaşanan o derin acılardan sonra birbirini hissetme sofrası. Dolayısıyla dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun, hak ve hukukun adaletle birleştirilerek, mutlu yaşama adına ümitleri tazeleme, umutları besleme masası” diye konuştu.

    © Fotoğraf: Twitter
    İmamoğlu Batman'da: İBB seçimi için evlenmeyi erteleyen çiftin düğününde horon tepti

    Hazreti Ali’nin, “Devletin dini adalettir” sözünü hatırlatan İmamoğlu, “Bugün, en fazla susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur adalet duygusu. Sadece yaşadığımız alan değil, dünyaya dair de böyle. Yakın coğrafyaya da böyle. Dedemiz Kerbela’dan bahsetti. Oradaki derin acıdan bahsetti. Zalimi tanımak, zulmü bilmek ama yanı sıra, bir mazlumun hoşgörüsüyle toplumun beslenmesinden bahsetti. Bu derin acıların yaşandığı yakın coğrafyamızda, hâlâ istemediğimiz olayların yaşanması da bizi derinden üzüyor” dedi.

    ‘BİZLERE DUA EDİN, DUANIZI İSTİYORUZ’

    İnsanı insan olduğu için seven ve bu duyguyla beslenen bir toplum olunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Hacı Bektaş-ı Veli’den beslenen, Mevlana’dan beslenen, Pir Sultan Abdal’dan beslenen, onların yüzyıllar öncesinden bize emanet ettiği tüm güzel felsefeyle, bugünü yaşamaktan bahsediyorum aslında. Dualarımız o yönde” ifadelerini kullandı.

    “Ben, dünyanın en kadim kentine, sizlerin teveccühü, katkısı ile belediye başkanı seçildim” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    “Tüm güzel duyguları, talepleri karşılama arzusundayız. Eksiğimiz, hatamız olabilir; ama özellikle bir duam vardır ki ben çok önemsiyorum: ‘Allah’ım, adil bir yönetici olmamı sağla.’ Ve Yaradan’a sığınıp derim ki, ‘Mutlaka ve mutlaka topluma adil olmamı, adil olduğumu yaşadığım bir şehir var etmemi sağla.’ Adalet duygusun bittiği yerde, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiği yerde gerçekten huzur beklemek çok zor. Bu ülkenin başında, milli birlik ve beraberliğimizin, toprak bütünlüğümüzün varlığı için bulunan herkese adalet duygusu var olsun diye dua edin. Bizlere dua edin. Duanızı istiyoruz.”

    Etiketler:
    Muharrem ayı, Cemevi, Alibeyköy, İftar, İstanbul, İBB, Ekrem İmamoğlu
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