RTÜK Başkanı: Netflix'ten lisans ve izin başvurusu aldık

RTÜK Başkanı "Netflix ve Puhu TV gibi 600'den fazla kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık" açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'in Türkiye'nin lisans başvurusu yapmadığı yönündeki haberler üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun."

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/EQ3vK7289V — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019

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