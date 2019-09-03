Cihan'dan Burhan Kuzu'nun özrüne yanıt: Mahkemede görüşeceğiz

Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın düğün törenine katılmasının ardından 'terör örgütü üyesi' olmakla suçladığı Yaşar'dan özür diledi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'yazdıklarının yanlış anlaşıldığını' belirten Kuzu, "Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı.Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim.Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur.Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cihan Yaşar ise Burhan Kuzu'nun özrünü kabul etmedi ve "Yok öyle! Mahkemede görüşeceğiz" diye yazdı.

​NE OLMUŞTU?

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmasına ilişkin Twitter'da "İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır’da ise HDPKK’lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK’nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor" demişti.

​Burhan Kuzu'nun terör örgütü üyesi olmakla suçladığı Cihan Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde Profesör Burhan Kuzu, Sn. İmamoğlu Batman’da terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ailenin düğününe katılmış diyor. Kuzu, Bizim ailemizde bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin FETÖ ile kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz. İspat etmeyen şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.