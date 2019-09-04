Muharrem İnce, Soylu'nun 'pejmürde ederiz' sözlerine tepki gösterdi

Seçimde millet sizi pejmürde etmiş, yetmemiş bir kez daha pejmürde etmiş. Seçilmiş Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırarak, tehdit ederek haddini bilmeyenlerin, millet iradesini ve hukuku yok sayanların sonu bir kez daha pejmürde olmaktır.