Ablaya 'işbirlikçi' suçlaması: Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemi

Kayseri'de Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğuna tren vagonunda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 6'sı tutuklu, 3'ü tutuksuz 9 sanık hakkında, 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abla B.T.'nin, kardeşine cinsel istismarda bulunan kişilerle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 26 Temmuz'da meydana gelen olayda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evi'nde 7 yıldır kalan B.K, ilçede yaşayan babası İ.K.'nın yanına gitmek için izin alarak kurumdan ayrıldı.

Ancak B.K., Güzelyazı mahallesi, İstasyon caddesinde bulunan tren vagonunda 8 kişinin cinsel saldırısına uğradı. B.K. geri kuruma dönerek durumu bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İhsan B. (22), Tolga Y. (26), Ertuğrul T. (21), Mehmet K. (21), Muhammet A. (23) ile mağdur kızın ablası B.T. tutuklandı, S.K. (17), M.T. (17) ve E.E. (17) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abla B.T.'nin, kardeşine cinsel istismarda bulunan kişilerle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 6'sı tutuklu, 3'ü tutuksuz 9 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar için 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar, 18 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.